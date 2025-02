W Katalonii głośno o Lewandowskim. 59 lat czekania, to ma być koniec

Robert Lewandowski w meczu z Atletico Madryt zaczął na ławce rezerwowych i pojawił się na murawie na kilkanaście ostatnich minut. To oznacza, że niemal na pewno zobaczymy go w wyjściowym składzie na mecz z Realem Sociedad .

Lewandowski o krok od pobicia legendarnego rekordu. Pobicie rekordu Puskasa kwestią czasu

W tym momencie Polak ma w dorobku 20 goli i prowadzi w klasyfikacji strzelców La Ligi. Już w niedzielę może poprawić swój wynik, a to będzie oznaczało zrównanie się z absolutną legendą. Dwa trafienia natomiast dadzą Polakowi pierwsze miejsce w historycznym rankingu. O co dokładnie chodzi? Dziennik "L'Esportiu" z Katalonii wyjaśnia to na swojej piątkowej okładce.