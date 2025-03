Zaskakujący bohater zadziwił wszystkich. Siatkarze wtargnęli przed kamerę

Asseco Resovia przyjechała do Bełchatowa uskrzydlona awansem do półfinału Pucharu CEV, ale jej trener Tuomas Sammelvuo przed spotkaniem z PGE GiEK Skrą Bełchatów miał twardy orzech do zgryzienia. Kontuzja Bartosza Bednorza, który przed tygodniem nabawił się urazu w spotkaniu z Treflem Gdańsk, zmusiła go do przemeblowania składu.