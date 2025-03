Domagają się "głowy" Thurnbichlera. Stanowczy głos z Polskiego Związku Narciarskiego

Polskie skoki narciarskie znalazły się w momencie, do którego kibice przyzwyczajeni nie są. Biało-Czerwonym zdecydowanie brakuje sukcesów. W ostatnich latach tak naprawdę na każdą kolejną imprezę nasi skoczkowie lecieli w roli przynajmniej bardzo mocnych kandydatów do medali, jeśli nie głównych faworytów do krążków.