Mocna reakcja Andrzeja Wrony. Tak postanowił wstawić się za Zełenskim

Andrzej Wrona zareagował na sytuację w Białym Domu

Andrzej Wrona z ironicznym przekazem

Andrzej Wrona udostępnił grafikę i dodał do niej piosenkę "You've Got a Friend in Me" ("Ty druha we mnie masz") z filmu "Dawno temu w trawie". W kontekście ostatnich wydarzeń USA wydają się nie być już przyjacielsko nastawione do Ukrainy, co w czasach prezydentury Joe Bidena było podkreślane jako konieczne do pokonania Rosji. Wielu Polaków z niepokojem obserwuje to, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych.