Wydało się, Hiszpanie ujawniają ws. Szczęsnego. Lewandowski wkroczył do akcji

- Wiem, że kiedy mówię coś dobrego o Wojtku, wydaje się, że Inaki wychodzi z tego osłabiony. Nie podoba mi się to. Do mnie należy wybór. Obaj są bardzo dobrymi, świetnymi bramkarzami. Zdecydowaliśmy się postawić na Wojtka. Zawsze szukam tego, co najlepsze dla drużyny i w tej chwili tak to widzę, chociaż Inaki spisał się bardzo dobrze - ogłosił trener Hansi Flick przed meczem z Atalantą , choć wcześniej nie miał tego w zwyczaju. I słowa dotrzymał. W meczu z włoską ekipą od pierwszej minuty zagrał Wojciech Szczęsny, który wyrósł teraz na bramkarza numer jeden w ekipie "Dumy Katalonii". Reklama

Nasz rodak w meczu z Atalantą skapitulował dwukrotnie. Hiszpańscy eksperci mieli do niego pretensje zwłaszcza za drugą bramkę , przy której Mario Pasalić posłał z bliskiej odległości piłkę między jego nogami. Podkreślili przy tym, że było to kolejne już spotkanie, w którym były reprezentant Polski nie był w stanie zachować czystego konta, a to aspekt, na którym powinien skupić się w najbliższej przyszłości.

Kulisy meczu FC Barcelona. Media: Lewandowski pomógł Szczęsnemu

Dziennikarze "Mundo Deportivo" zajrzeli także "za kulisy" rozegranego w środę spotkania. I jak zauważyli, Wojciech Szczęsny miał podczas meczu problemy natury komunikacyjnej. Nie pozostał z tym jednak sam, bo do akcji wkroczył Robert Lewandowski, pomagając swojemu rodakowi.

W meczu z włoską drużyną Szczęsny - który już wcześniej utwierdził się na swojej pozycji i miał większą pewność siebie - wydawał polecenia swoim kolegom z defensywy, aby skorygowali ustawienie linii. Ponieważ jednak nadal nie włada językiem hiszpańskim, mimo że mówi perfekcyjnie po włosku i angielsku, "Tek" wykorzystał swojego rodaka i przyjaciela -Roberta Lewandowskiego, jako łącznika z kolegami z drużyny ~ pisze "Mundo Deportivo"

- W niektórych sytuacjach, zwłaszcza przy stałych fragmentach gry, w tym rzutach rożnych, Lewandowski był tym, który tłumaczył pozostałym kolegom z drużyny polecenia wydawane przez Szczęsnego - czytamy dalej.

O konieczności dostosowania się do gry w Barcelonie, zwłaszcza wobec wysoko wysuniętej linii obrony "Dumy Katalonii" Wojciech Szczęsny mówił w ostatniej rozmowie z "La Gazzetta dello Sport", tłumacząc różnice pomiędzy rozgrywkami La Liga i włoską Serie A. Reklama

- Pod względem taktycznym Włochy są trochę z przodu, ale jeśli chodzi o technikę, w Hiszpanii jest ona znacznie bardziej zaawansowana. Tutaj pada więcej bramek, nie wszystko jest tak zorganizowane. To ja muszę się do nich dostosować, do stylu, który oferuje wiele i jest bardzo piękny, z tak wieloma golami. Komunikacja na boisku jest skomplikowana, bo nasza obrona jest bardzo wysunięta - powiedział polski bramkarz.

Reklama FC Barcelona przygotowuje się do starcia z Atalantą w Lidze Mistrzów / AP / © 2025 Associated Press

Wojciech Szczęsny podczas meczu FC Barcelona / Mutsu Kawamori/Aflo Images/East News / East News