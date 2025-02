Robert Lewandowski zostawił już dawno za sobą trudny czas, który miał od początku 2023 roku aż do połowy 2024 roku. Wszystko zmieniło się wraz z przyjście do FC Barcelona Hansiego Flicka. Niemiecki szkoleniowiec kolejny raz w swojej karierze udowadnia, że potrafi wyciągnąć to, co najlepsze od naszego napastnika i przykryć jego niewątpliwe wady.

Dzięki Flickowi Lewandowski wrócił do bardzo dobrej dyspozycji i znów strzela gole z oczekiwaną przez wszystkich kibiców "Dumy Katalonii" regularnością. Problemem jest jednak to, że "Lewy" ma problemy, gdy trzeba pomóc drużynie w innych aspektach , a i skuteczność nie zawsze jest na najwyższym poziomie.

Lewandowski krytykowany. Ostre słowa Futre

Do rozmów włączył się sam Paulo Futre, które wystosował apel do kapitana reprezentacji Polski . - Ogarnij się, bo ostatnio w ogóle nie biegasz, a byłoby wstyd, gdyby Torres zajął twoje miejsce - powiedział były zawodnik Atletico Madryt w rozmowie z Cadena SER.

Gdy porównamy statystyki Lewandowskiego z Torresem z całego sezonu, to będzie przepaść, ale zestawienie występów jedynie z 2025 roku już tak optymistyczne dla Polaka nie jest. Hiszpan przebywał na murawie przez 394 minuty, strzelił w tym czasie sześć goli i raz asystował, co daje udział przy golu średnio co 56 minut. "Lewy" zagrał zaś przez 851 minut, strzelił w tym okresie dziesięć goli i raz asystował, co daje udział przy golu średnio co 77 minut.