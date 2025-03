Fatalna informacja dla polskiego klubu. Kontuzja kluczowego zawodnika

Złe wieści z polskiego ośrodka, lider kontuzjowany

Kibice mogą odetchnąć z ulgą

Dla kibiców to o tyle dobra wiadomość, że złamanie nastąpiło na ponad miesiąc przed pierwszym meczem. Nie jest to skomplikowany uraz, więc zawodnik będzie w stanie dojść do siebie i wziąć udział w całym okresie sparingowym. Jak już wcześniej wspomnieliśmy, klub z Ostrowa nie jest w tym roku głównym faworytem do awansu. Jego celem jest miejsce w czołowej czwórce, o które będzie musiał mocno powalczyć.