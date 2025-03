To nie był błąd systemu. Polak biegł w czołówce na mistrzostwach świata

Dominik Bury startował z 43. numerem, a zatem znalazł się w okolicach środku stawki na starcie do pierwszej części rywalizacji na 10 kilometrów techniką klasyczną. To styl, w którym 28-latek czuje się zdecydowanie gorzej.

Wielkie zaskoczenie. Polak biegł z najlepszymi, narty jechały jak szalone

Gdy zatem Bury dotarł do dziennikarzy, padło pytanie o to, czy to był błąd systemu. Biegacz AZS AWF Katowice uśmiechnął się jednak szeroko i odparł:

To nie był błąd systemu. Jestem niewielkiej postury, więc przeciskałem się między rywalami. Tu na prawo, tu lewo. Nagle patrzę, a ja jadę na czwartej pozycji na stadionie. Kurczę, to było coś niesamowitego. Wiedziałem, że jeśli chcę o coś walczyć, to muszę się przedzierać. Musiałem też jednak stonować, by nie było za szybko.

- Serwis spisał się naprawdę znakomicie. Narty jechały wyśmienicie na zjazdach . Mogłem mieć tylko nieco mocniejsze trzymanie, co przydałoby się na podbiegach. Miałem jednak duże problemy z kolką na drugim i trzecim kole. Myślałem, że się nie wyprostuję i to zaważyło, że nie dałem rady być wyżej na klasyku. Na łyżwie było w porządku. Szkoda, że nie załapałem się z wcześniejszą grupą, bo wtedy "30" byłaby bez problemu - tłumaczył.

- Dla mnie to jest bardzo trudny bieg. Muszę się ciągle przeciskać do przodu, bo startuję z dalszej pozycji. Kiedy robi się przerwa i pociąg ucieka, to już jest niemożliwe dogonienie najlepszych. Przy takich biegach trzeba mieć dużo szczęścia. Jestem zadowolony z tego startu. To dla mnie dobry prognostyk przed rywalizacją na 50 km "łyżwą". To będzie dla mnie główny bieg a tych mistrzostwach - zakończył nasz zawodnik, który do mety dobiegł na 36. pozycji.