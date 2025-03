Atak Polki tuż po starcie, faworytki się pogubiły. Aurela Nerlo druga w Omloop Nieuwsblad

Powiedzieć, że to wynik sensacyjny, to jak nie powiedzieć nic. Aurela Nerlo, szerzej dotąd nieznana, 27-letnia zawodniczka ekipy Winspace Orange Seal tuż po starcie Omloop Nieuwsblad ruszyła do ataku. Wraz z jedną z towarzyszek ucieczki, Belgijką Lotte Claes wpadła na ostatnie metry, wyprowadzając w pole największe gwiazdy peletonu. Ostatecznie finiszowała jako druga, co i tak jest najbardziej wartościowym wynikiem w jej karierze.