Zaskoczenie w PlusLidze. Bolesna klęska gospodarzy, tego nikt się nie spodziewał

Asseco Resovia i PGE GiEK Skra Bełchatów jeszcze dekadę temu walczyły o najwyższe laury w PlusLidze i Lidze Mistrzów, gdzie niegdyś zmierzyły się nawet w półfinale. Ostatnie lata tak dobre w wykonaniu obu drużyn nie są, ale do sobotniego spotkania przystępowały na zwycięskiej fali. Bełchatowianie wygrali pięć meczów z rzędu w lidze, rzeszowianie - wliczając mecze w Pucharze CEV - byli niepokonani od 11 spotkań. W dodatku obie drużyny walczą o jak najlepsze miejsce przed rundą play-off. Ale ich bezpośrednia rywalizacja okazała się zaskakująco jednostronna .

Mecz dwóch rozpędzonych drużyn lepiej rozpoczęli goście. Bazowali na dobrej zagrywce i skuteczności Stephena Boyera. Objęli prowadzenie 10:6 i trener PGE GiEK Skry Gheorghe Cretu poprosił o przerwę. Niewiele jednak się po niej zmieniło, skoro po drugi czas Rumun sięgnął przy stanie 16:10 dla rywali. Kolejne minuty to już dominacja rzeszowian, którzy uciekli aż na dziewięć punktów. Dwa punkty zagrywką zdobył rozgrywający Łukasz Kozub, na sześciu punktach zamknął się licznik Boyera - to jego as serwisowy przypieczętował wygraną Asseco Resovii 25:16.