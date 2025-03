Bolesne wyznanie Abramowicz. Nie do wiary, co przeżyła psycholożka Świątek

Daria Abramowicz przeżyła trudne chwile. O wszystkim opowiedziała

Abramowicz jako doświadczona psycholożka wiedziała jednak, jak poradzić sobie z natłokiem negatywnych myśli, stresem i problemami. Jak ujawniła, sporo czasu spędzała wówczas na treningach na siłowni. "Jak sobie z tym radziłam? Trzymałam się takich prostych, moich rzeczy, które dają mi przyjemność dnia codziennego. Chodziłam na siłownię, żeby w miarę regularnie zrzucać to napięcie. Od 30 lat jestem w sporcie, więc jest to coś, co mój organizm doskonale zna i sprawia mi to dużo przyjemności" - podsumowała krótko.