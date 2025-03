Miran Kujundzić po rozegraniu kilku sezonów w swojej ojczyźnie postanowił spróbować sił w zagranicznych klubach. Serb najpierw przeprowadził się do Francji, później z kolei występował w Ślepsku Malow Suwałki. Po sezonie postawił na kolejną zmianę i związał się z tureckim Galatasaray Stambuł. A przed startem kampanii 2024/2025 podpisał kontrakt z PGE GiEK Skrą Bełchatów.

PlusLiga. Miran Kujundzić o życiu w Polsce

Podczas wywiadu Kujundzić został zapytany o to, czy po powrocie do PlusLigi coś go zaskoczyło w polskich rozgrywkach. Ten w odpowiedzi wyznał, że już wiążąc się dwa lata temu ze Ślepskiem Suwałki, był pod wrażeniem zarówno poziomu rozgrywek, jak i samej organizacji.