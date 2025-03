Burza po spotkaniu Trumpa i Zełenskiego. Były trener z Ekstraklasy reaguje

Z pewnością nie tak Wołodymyr Zełenski wyobrażał sobie piątkowe spotkanie z Donaldem Trumpem w Gabinecie Owalnym. W jego trakcie doszło do kilku ostrych wymian zdań pomiędzy politykami, a rozmowy dotyczące współpracy Ukrainy i USA w zakresie wydobycia minerałów i metali ziem rzadkich na ukraińskim terytorium zostały zerwane po tym, jak Trump i towarzyszący mu na spotkaniu wiceprezydent Stanów Zjednoczonych JD Vance stwierdzili, że Zełenski "nie jest wdzięczny za pomoc, jaką do tej pory otrzymał jego kraj". Zasugerowali także, że powinien on okazać większy szacunek Stanom Zjednoczonym. Jak donoszą zagraniczne media, wkrótce potem Zełenski miał zostać wyproszony z Białego Domu.

Reklama