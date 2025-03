Polski klub ogłasza. Kibice oszaleli, chcą tylko jednego

Polskie kluby już szykują się do pierwszych treningów i wyjazdu na tor. Początek marca to też okres, w którym marketingowcy odkrywają karty, jeśli chodzi o nowe wzory kevlarów. Ofensywę przeprowadził właśnie GKM Grudziądz, który pochwalił się nowymi szatami. Trzeba przyznać, że przypadły one do gustu kibicom.

Kewlary GKM-u Grudziądz zaskoczyły

Już zeszłoroczny projekt kevlarów miejscowej drużyny oceniany był bardzo wysoko. Tym razem klub zdecydował się na kolejne odświeżenie i pójście w ciemno niebieską kolorystykę. Nieco mniej jest wstawek żółtych, które pojawiały się w sezonie 2025. W każdym razie te zmiany spodobały się kibicom, którzy docenili nowy projekt. Reklama

- Moim zdaniem najlepsze w historii klubu. Pięknie wykonane, mega się prezentuje. Te kevlary wyglądają na drużynę w trójce co najmniej. Petarda! - mniej więcej w takim tonie komentują w sieci nowe kevlary kibice GKM-u Grudziądz.

Niektórzy znajdują podobieństwa do wzorów, z których korzystały wcześniej inne ośrodki czy zawodnicy. Padły nawet porównania do kombinezonu, z którego w startach indywidualnych znany jest ex-zawodnik tego klubu, czyli Jason Doyle. Ten akurat nie jest dobrym wspomnieniem, bo z Grudziądzem żegnał się w nie najlepszej atmosferze. Trudno się natomiast oprzeć porównaniom do kevlarów, w których niegdyś jeździli żużlowcy Motoru Lublin.

- Kiedyś takie połączenie kolorów miał Motor Lublin. Oby to było dobra wróżba - zauważył jeden z kibiców.



GKM ma ambitne plany. W klubie chcą medalu

Porównania do Motoru są o tyle trafne, że w tym roku ambicje sportowe w Grudziądzu są naprawdę wysokie. Po ostatnich wzmocnieniach, czyli transferze Jakuba Miśkowiaka, w klubie jest wielka nadzieja, że drużyna zdoła zakwalifikować się do pierwszej czwórki i skutecznie powalczyć o medale. W GKM-ie już nikt nie wyobraża sobie czasów, gdy do ostatniej kolejki trzeba było walczyć o utrzymanie. Reklama

Teraz ma nastać nowa era związana ze spektakularnymi sukcesami klubu. Kto wie, czy nowe barwy kevlarów nie są pierwszym prognostykiem udanego sezonu dla miejscowej drużyny.



Kibice GKM-u Grudziądz jeszcze wierzą / Paweł Wilczyński / Zdjęcia Paweł Wilczyński