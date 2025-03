Barcelona podjęła decyzję, chodzi o koniec Lewandowskiego. "Prawdziwa gorączka"

Oprócz tej ostrej konkurencji jest jeszcze cena, jaką Newcastle by za niego wystawiło. Isak ma kontrakt do 2028 roku, ale jego klub wie, że jeśli nie zagra w następnej Lidze Mistrzów, trudno będzie go zatrzymać, ponieważ były gracz Realu Sociedad chce grać w tych rozgrywkach i będzie naciskał, aby pozwolili mu odejść do drużyny, która w nich gra. Newcastle zapłaciło już za niego około 90 milionów euro w ramach stałych i zmiennych płatności, a jeśli mieliby go sprzedać, wyceniliby go na ponad 100 milionów, aby zarobić. Szwed zarabia około 18 milionów brutto, a jeśli odejdzie, jego pensja będzie musiała wzrosnąć

~ "Mundo Deportivo"