Kolejny cios dla FC Barcelona. Nawet Hansi Flick nie może nic zrobić

Spotkanie w ramach pierwszego półfinału Pucharu Króla zakończyło się bowiem wynikiem 4:4. Trudności z odpowiednim bronieniem są niezaprzeczalne. Wydawało się, że być może odpowiedzią na całe "zło" będzie powrót do gry Andreasa Christensena .

Problemy FC Barcelona. Obrońca znów kontuzjowany

Duńczyk, który trafił do "Blaugrany" jako wolny zawodnik w swoim pierwszym sezonie zachwycił, prezentując naprawdę wysoki poziom, co więcej, Christensen może występować także na pozycji defensywnego pomocnika, a więc jest bardzo wartościową opcją dla Hansiego Flicka. 28-latek w ten weekend po wielu miesiącach miał ponownie wrócić do gry.