Upokorzyli Polaków, teraz czas na rewanż. Media: Oto rywal kadry Probierza

Reprezentacja Polski już w marcu rozegra pierwsze mecze eliminacji do przyszłorocznych mistrzostw świata, a na kolejne spotkania z udziałem "Biało-Czerwonych" przyjdzie nam poczekać do czerwca. Wtedy to podopieczni Michała Probierza mają rozegrać starcie towarzyskie i z doniesień Przeglądu Sportowego Onet wynika, że staną przed szansą na rewanż za blamaż, jakiego doznali za kadencji Fernando Santosa.