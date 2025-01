Kluczowe wieści dla piłkarzy Ekstraklasy, Probierz ogłasza. Wszystko zaplanował

W piątek 31 stycznia do gry wraca PKO Bank Polski Ekstraklasa. Na polskie rozgrywki ligowe przychylnym okiem – w przeciwieństwie do poprzednika – patrzy selekcjoner Michał Probierz. Trener przyzwyczaił też kibiców do tego, że regularnie pojawia się na krajowych stadionach, aby na żywo obserwować kadrowiczów i potencjalnych kadrowiczów. Gdzie należy spodziewać się selekcjonera w pierwszej wiosennej kolejce? Probierz opowiedział o tym w rozmowie z Interią.