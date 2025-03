Świderski jasno o kierunku, w którym zmierza kadra. Porównał mecze z Maltą i Litwą

Świderski porównał mecze z Litwą i Maltą. Wyznał, co myśli o kierunku, w którym zmierza reprezentacja

Napastnik naszej kadry zwrócił uwagę na to, co zafunkcjonowało dziś inaczej w porównaniu do spotkania z Litwą. Wyjaśnił, czego wówczas zabrakło i stwierdził, że dzisiejszy dorobek strzelecki polskiego zespołu mógł być znacznie lepszy.

- Wydaje mi się, że to idzie w dobrą stronę. Wiadomo, że nie było dziś "Zielka" i "Zalesia". Wiadomo, jak "Zaleś" grał w tamtym roku. Ile dał naszej reprezentacji. Na pewno z tymi zawodnikami będzie łatwiej. Będzie ta większa łatwość dryblingu, bo "Zaleś" robi niesamowitą przewagę, "Zielek" to samo. Myślę, że możemy być spokojni. Myślę, że dziś pokazaliśmy, że potrafimy kreować sytuacje. Wiadomo, zdaję sobie sprawę, z jakim rywalem dzisiaj graliśmy i na pewno musimy ciężko pracować, by iść do przodu - stwierdził autor dubletu przeciwko Malcie.