Lewandowski zaczął na ławce, jest reakcja z Hiszpanii. Tak to skomentowali

Po zwycięstwie nad Litwą 1:0 reprezentacja Polski podejmuję drugiego rywala, Maltę. Spotkanie odbędzie się w ramach kwalifikacji do przyszłorocznych mistrzostw świata w USA, Kanadzie i Meksyku. Spore kontrowersje podstawowym składem wywołał Michał Probierz, który na ławce posadził m.in. kapitana Roberta Lewandowskiego. Początkowo mówiło się, że absencja spowodowana jest urazem, o czym mówił sam selekcjoner. - Rozmawialiśmy z Robertem i oceniliśmy, jaki jest jego stan. Trzeba szanować to, że przyjechał na kadrę z bólem. Dzisiaj jest do dyspozycji, jeżeli będzie taka potrzeba. Zobaczymy, jak ułoży się mecz - mówił.

