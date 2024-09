Polacy czekali na mecz, a trener rywali ogłasza. Zaskakujące słowa o kadrowiczach Probierza

Liga Narodów. Michał Probierz zapomina już o Euro. Trener gotowy do nowych wyzwań

To właśnie Szkoci będą pierwszym grupowym rywalem Polaków podczas Ligi Narodów. W grupie 1 Ligi A znalazły się także Portugalia i Chorwacja i to one są faworytami do awansu do fazy play off. Michał Probierz ma świadomość, że od najbliższych występów jego podopiecznych może wiele zależeć. W grudniu odbędzie się losowanie grup eliminacyjnych do mistrzostw świata, a o podziale koszyków mogą zdecydować właśnie spotkania w Lidze Narodów.