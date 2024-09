UEFA oraz FIFA zrobiły wyjątek. Dlaczego Szkocja może zagrać z Polską?

- Jeśli nie podoba ci się pogoda w Szkocji... poczekaj pół godziny, a ta prawdopodobnie się zmieni - mówi jedno z miejscowych porzekadeł, które krótko charakteryzuje klimat w kraju najbliższego oponenta reprezentacji Polski (choć na szczęście nie sprawdza się przy okazji wizyty naszej kadry w Glasgow, gdzie - jak dotąd - aura niezmiennie dopisuje). Mówi się, że sami Szkoci mają do tego spory dystans, a żarty z panującej w ich ojczyźnie aury przyjmują z przymrużeniem oka. Nie obrażą się także za dowcipy dotyczące ich kuchni (jeden z ich głównych narodowych frykasów to "haggis" - czyli owcze podroby połączone z kaszą, cebulą, łojem i przyprawami, zaszyte i duszone w owczym żołądku). Ale żarty z futbolu? Co to, to nie. Ta dyscyplina sportu jest traktowana niczym świętość. W myśl słów, które wypowiedział niegdyś legendarny szkocki trener Bill Shankly:

Dlaczego Szkocja ma swoją reprezentację? Tak zdecydowała FIFA

Dlaczego jednak w zasadzie Szkoci mogą dopingować swoją własną reprezentację, zamiast występować pod flagą Wielkiej Brytanii do spółki z Anglikami, Walijczykami i Irlandczykami z północy, tak jak miało to miejsce chociażby podczas igrzysk olimpijskich?

Odpowiedź na to pytanie zawarta jest w kronikach futbolu. To bowiem właśnie Wyspy Brytyjskie są kolebką współczesnej piłki nożnej. A FIFA - która powstała w 1904 roku, czyli ponad cztery dekady po założeniu angielskiego związku "The Football Association" (FA) - oraz UEFA chcąc uhonorować poszczególne, pionierskie federacje z Wysp, zapewniła im autonomię. Co więcej, władze rodzącej się światowej organizacji miały świadomość, że poszczególne brytyjskie związki są zbyt potężne, by zmusić je do połączenia. A przy tym włączenie ich w swoje struktury było kluczowe dla przyszłości FIFA.