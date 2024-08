Michał Probierz wprost o końcu kariery Wojciecha Szczęsnego. Zamieścił wpis

Legendarny polski bramkarz po sezonie 2023/24 został "wypchnięty" z Juventusu . Jego umowa została rozwiązana za porozumieniem stron i od tamtej pory golkiper nie znalazł żadnego zatrudnienia. Postanowił już dłużej nie czekać na żadną ofertę, ani nie przystać na żadną, która w pełni go nie usatysfakcjonuje. Zakończył sportową karierę na własnych warunkach .

Probierz reaguje na decyzję Szczęsnego

Wojtek dziękuję za wszystko. Szkoda, ale ja doskonale rozumiem potrzebę przejścia przez życie na własnych zasadach. Zawsze mogliśmy na Ciebie liczyć na boisku i poza nim. Powodzenia i do zobaczenia!

Wiele wskazuje na to, że następcą Wojciecha Szczęsnego na pozycji numer "1" w polskiej kadrze będzie Łukasz Skorupski. To właśnie on stanął między słupkami w zremisowanym meczu z Francją na Euro 2024. Jego naturalnym następcą natomiast wydaje się być Marcin Bułka, który w tamtym sezonie był jednym z najlepszych bramkarzy ligi francuskiej.