Szokująca decyzja Wojciecha Szczęsnego. Oficjalnie ogłosił zakończenie kariery

"Teraz każda historia ma swój koniec, ale w życiu każde zakończenie jest nowym początkiem. Co przyniesie mi ta nowa droga tylko czas pokaże. Ale jeśli ostatnie 18 lat nauczyło mnie czegokolwiek, to tego, że nie ma rzeczy niemożliwych i uwierz mi, będę marzyć WIELKIEGO!" - brzmi fragment wiadomości udostępnionej przez Wojciecha Szczęsnego na instagramowym profilu.

Epoka dobiegła końca. Wojciech Szczęsny ogłosił zakończenie kariery

Kompletnie niespodziewanie we wtorek 34-latek poinformował o tym, że zdecydował się odwiesić buty na kołek. W ostatnich tygodniach doświadczony golkiper znalazł się na bocznym torze w Juventusie - klub za wszelką cenę chciał się go pozbyć na rok przed upływem końca kontraktu. Ostatecznie 14 sierpnia ogłoszono, że kontrakt zostaje rozwiązany za porozumieniem stron. W mediach toczyła się dyskusja, na jaki kierunek zdecyduje się "Szczena". Postawił na rozwiązanie nieoczywiste.

Przepiękna kariera Szczęsnego. Aż 11 trofeów na koncie Polaka

Pierwsze piłkarskie kroki Wojciech Szczęsny stawiał w Agrykoli Warszawa, z której przeniósł się do Legii. Stamtąd w 2006 roku przeniósł się do Arsenalu, w barwach którego również miał okazję świętować sukcesy. "Kanonierzy" obdarzyli go zaufaniem, a ten odpłacił się solidnymi występami. Po dwóch latach na wypożyczeniu w Romie podpisał kontrakt z Juventusem i to okazał się strzał w dziesiątkę. Spędził w Turynie siedem lat i zapisał się na stałe w jego historii. Łącznie w swoim dorobku ma aż 11 trofeów, po które sięgał zarówno z Arsenalem, jak i Juventusem.