Choć trzeba to było brać pod uwagę, to i tak większość z pewnością jest zaskoczona. Wojciech Szczęsny we wtorkowe popołudnie poinformował o zakończeniu profesjonalnej kariery. Jego 18-letnia przygoda z zawodowym futbolem, która obfitowała w wielkie sukcesy, dobiegła zatem końca. Do byłego bramkarza zaczęły płynąć gratulacje i podziękowania od wielu znanych postaci i nie mogło zabraknąć w tym gronie prezesa PZPN, Cezarego Kuleszy.