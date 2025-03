Jacek Laskowski rzuca cień na syndrom Lewandowskiego. "Zniechęca młodych piłkarzy"

Syndrom Lewandowskiego zniechęca młodych piłkarzy? Jacek Laskowski tłumaczy ten mechanizm

- Mam wrażenie, że jest taki podwójny syndrom Roberta Lewandowskiego. To znaczy: Mamy Lewandowskiego przez kilkanaście lat jako czołowego piłkarza świata. On ciągnie młodych piłkarzy, młodych chłopców, którzy idą do piłki. Ale uwaga. Każdy z nich i każdy rodzic chciałby, aby każdy z tych chłopców był nowym Lewandowskim. A to nie jest możliwe - ocenił Laskowski.

Podejrzewam, że w wielu przypadkach przychodzi zniechęcenie i taka bariera, w której toś nagle mówi: "Nie no, jak ja się nie przebiję, nie będę strzelał bramek, to Lewandowskim nie zostanę"

- Jest taki piłkarz w Hiszpanii Gaya. I ten Gaya, jak miał tam 8, 10, 14 lat to strzelał mnóstwo bramek i wszyscy go ustawiali w ataku. W końcu przyszedł do niego trener i powiedział: "Wiesz co, mam też innych, ale ty mógłbyś zagrać na lewej obronie". I zaczął grać na lewej obronie. I podejrzewam, że gdyby nie kontuzje, to byłby w reprezentacji Hiszpanii i może zdobyłby mistrzostwo Europy. A u nas właśnie ten syndrom Lewandowskiego, który powinien być dla nas zbawienny i dać nam pokolenia świetnych piłkarzy, mam wrażenie, że trochę zniechęca tych, którzy mogliby taką karierę zrobić - podsumował Jacek Laskowski.