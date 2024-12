Reprezentacja Polski do lat 21 ma za sobą udany okres. Choć w eliminacja do przyszłorocznych mistrzostw Europy nie brakowało trudniejszych momentów, jak wyjazdowa porażka z Bułgarią w marcu tego roku, było zdecydowanie więcej dobrych wyników. W sumie Biało-Czerwoni zainkasowali 22 punkty i w grupie zajęli drugie miejsce, tuż za reprezentacją Niemiec. Polacy do samego końca walczyli o bezpośredni awans i ostatecznie im się to udało.

Reklama