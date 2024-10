Boniek zabrał głos po powołaniach Probierza, zarzuca jedno. "Bardzo dziwne"

Reprezentacja Polski w miarę udanie rozpoczęła zmagania w tegorocznej Lidze Narodów . Podopieczni Michała Probierza po dwóch potyczkach na trudnych terenach w Szkocji i Chorwacji mają na koncie trzy punkty. Wspomniane "oczka" Robert Lewandowski i spółka zdobyli na Hampden Park. Wyspiarze po pierwszej połowie odwrócili losy rywalizacji, doprowadzając do remisu, ale w końcówce faulowany w polu karnym rywala był Nicola Zalewski . Utalentowany futbolista sam zamienił "jedenastkę" na bramkę i doprowadził do euforii miliony fanów przed telewizorami.

To właśnie między innymi jego obecność nie uszła uwadze Zbigniewa Bońka. Działacz przeanalizował powołania Michała Probierza na kanale "Prawda Futbolu" w serwisie YouTube i przy okazji wrzucił mały kamyczek do ogródka obecnego selekcjonera "Orłów". "To cementowanie jest bardzo dziwne, bym powiedział, że to takie trochę "probierzowe" cementowanie tej reprezentacji. Jest np. zawodnik Oyedele, którego w reprezentacjach młodzieżowych prowadziliśmy od kilku lat, ale do wczoraj słyszałem, że najbardziej dojrzałym zawodnikiem środka pola jest Slisz, który gra wszystkie mecze. Nagle nie dostaje powołania. Trochę jest brak tutaj konsekwencji" - przyznał (cytat za "Sport.pl").