Liga Narodów. Polska wygrała ze Szkocją, a przegrała z Chrowacją

- Narzucaliśmy wysokie tempo grania, jak w Szkocji, ale tym indywidualnościom było łatwiej (sobie z tym poradzić). Chcieliśmy grać podobnie, ale zawodnicy, którzy grali ostatnio, mieli trochę problemów, musieliśmy zrobić zmiany. Chorwaci wygrali zasłużenie. Zabrakło nam kilku elementów, ale gdy rywale przyjadą na rewanż, to mam nadzieję, że to będzie inne spotkanie - powiedział Probierz po starciu w Osijeku.

Liga Narodów. Polska podejmie Portugalię i Chorwację

Od początku kadencji 52-latka wiemy, że nie lubi on stagnacji i zwykle co zgrupowanie wprowadza do kadry świeżą krew. Nie inaczej jest w przypadku październikowych zmagań reprezentacji Polski. Swoją szansę na debiut otrzymało bowiem trzech zawodników. Pierwszym z nich jest Mateusz Skrzypczak, regularnie występujący dla mistrza kraju - Jagiellonii Białystok. Swojej okazji doczekał się też wreszcie Michael Ameyaw, którego media "powoływały" już na wrześniowe zgrupowanie. Probierzowi wystarczyło też zaledwie sto minut dla Legii Warszawa w wykonaniu Maxiego Oyedele, by dać mu pierwszą szansę z seniorami. Warto też wspomnieć o powrocie Kacpra Kozłowskiego, który ostatni mecz z orłem na piersi rozegrał niemalże trzy lata temu, w październiku 2021 roku, gdy rywalem naszej kadry było San Marino.