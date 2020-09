Tottenham Hotspur dopiął wypożyczenie Garetha Bale'a z Realu Madryt! Do klubu z "Królewskich" trafił także Sergio Reguilon.

Gareth Bale wraca do Tottenhamu Hotspur! Walijczyk ponownie zagra w brytyjskim klubie.

Walijczyk latem 2013 roku za rekordową wówczas sumę 100 mln euro przeniósł się z Londynu do Realu, z którym w ciągu siedmiu lat odniósł liczne sukcesy: cztery razy triumfował w Lidze Mistrzów, dwukrotnie zdobył mistrzostwo Hiszpanii i raz Puchar Króla. W ostatnim sezonie trener Zinedine Zidane praktycznie z niego nie korzystał i nie widział miejsca w drużynie dla skrzydłowego, którego kontrakt obowiązuje do czerwca 2022 roku.

"Koguty" nie poinformowały o dokładnych szczegółach transakcji. Można jednak spodziewać się, że Tottenham nie będzie pokrywał całości wynagrodzenia Walijczyka. Ten w Madrycie miał zarabiać aż 15 mln euro za sezon gry.



Bale wraca do Tottenhamu, gdzie stał się piłkarzem klasy światowej. W angielskim klubie grał w latach 2007-2013.



Według brytyjskich mediów Walijczyk na razie zmaga się z kontuzją. Do gry ma być gotów po październikowej przerwie na mecze reprezentacji.



Razem z Bale'm do Tottenhamu powędrował Sergio Reguilon. Obrońca został wykupiony z Realu za 30 mln euro. "Królewscy" zagwarantowali jednak sobie klauzulę odkupu piłkarza w wysokości 45 mln euro.

Zdjęcie Gareth Bale / AFP



