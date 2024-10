Skandal po zakończeniu "Świętej wojny". Sprawą zajęła się Superliga

Pierwsze starcie w tym sezonie drużyny zaliczyły 7 września, kiedy to spotkały się w Atlas Arenie w Łodzi, rozgrywając Superpuchar Polski. Z tego boju zwycięsko wyszła Orlen Wisła, która pokonała Industrię Kielce 27-23, zdobywając po raz pierwszy w historii tych rozgrywek trofeum .

Tym razem obie ekipy spotkały się w lidze. Jak można było się spodziewać, był to mecz walki, dyskusji i kłótni. Co chwila padał na parkiet zawodnik jednej z drużyn, a sędziowie odsyłali faulującego zawodnika na ławkę kar.

Orlen Wisła Płock - Industria Kielce. Awantura po meczu