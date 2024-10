"Święta wojna" zakończona skandalem. Sprawa trafi do sądu. Klub wydał oświadczenie

"Święta wojna", a więc starcie między Orlen Wisłą Płock i Industrią Kielce zawsze budzą wielkie emocje. To, co wydarzyło się w niedzielę przerosło ludzkie wyobrażenia. Zespół z Płocka wygrał 29:25, a po meczu doszło do wielkiej awantury, w której udział wielki trenerzy obu ekip - Tałant Dujszebajew i Xavi Sabate. Wisła Płock wydała w tej sprawie oświadczenie, z którego dowiadujemy się, między innymi, że Dujszebajew miał zwyzywać Sabate.