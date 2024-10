Skandal w Świętej Wojnie. Mistrz świata ugryzł rywala, nietypowy kolor kartki

Mecz Płocka z Kielcami są słynne nie tylko w polskim środowisku piłki ręcznej, pasjonuje się nimi cała Europa. Nawet wtedy, gdy płocczanie nie występowali w Lidze Mistrzów - i tak dostarczały wielkich emocji. Dla jednych i drugich, a mówimy tu głównie o kibicach, nie ma bowiem ważniejszych potyczek. Choć dla zawodników też są kluczowe i prestiżowe, widać to po ich zachowaniu w każdej z potyczek.

Święta Wojna w pełnej krasie. Kilkanaście kar w pierwszej połowie, jedna szczególna. Niebieska kartka dla reprezentanta Hiszpanii

Płocczanie w ostatnich dwóch sezonach regularnie wygrywają z Industrią, pokonali kielczan miesiąc temu w Superpucharze , zabrali im po wielu latach mistrzostwo Polski, znów wygrali Puchar Polski. To był ich atut przed niedzielną potyczką, choć Industria przyjechała na Mazowsze opromieniona sensacyjnym triumfem w czwartek w Magdeburgu. Znów poważnie osłabiona, ale i Wisła straciła swojego rozgrywającego Gergo Fazekasa .

W 21. minucie obronę gospodarzy w Orlen Arenie oszukał Jorge Maqueda - hiszpański weteran, mistrz świata z 2013 roku, dwukrotny medalista olimpijski. Zdobył bramkę, po czym starł się z obrońcą Orlenu Mirsadem Terziciem. Bośniak ma już 41 lat, wciąż jest czołowym defensorem nawet w Lidze Mistrzów, też lubi prowokować. Tym razem to jednak Maqueda jakby trzymał go za rękę, uniemożliwiał ruszenie do kontrataku po szybkim wznowieniu gry. Obaj upadli, Terzić zaczął gestykulować w stronę arbitrów, Maqueda zaś pokazywał, że... stłukł kolano.