W poprzednim sezonie Orlen Wisła przełamała dwunastoletnią hegemonię zespołu z Kielc i sięgnęła po mistrzostwo Polski. W finale wygrała dwa mecze po rzutach karnych. Trzeci raz z rzędu zgarnęła krajowy puchar. Nowe rozgrywki również rozpoczęła od zwycięstwa z Industrią. Na początku września, w historycznym Superpucharze Polski, wygrała 27:24. Podopieczni Xaviera Sabate odnieśli cztery kolejne zwycięstwa nad odwiecznym rywalem. To najlepsza seria "Nafciarzy" w tych starciach od 30 lat. - To, że wygrywamy tak często z Kielcami to nie baśń czy bajka, jakieś marzenie. To efekt ciężkiej pracy. Widzę, jak nasz zespół się rozwija, nabiera dojrzałości boiskowej i życiowej. To przekłada się na wyniki - mówił po ostatniej wygranej w Łodzi Michał Daszek, kapitan Orlen Wisły.

