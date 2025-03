Zacięta walka o TOP6 i ósme miejsce. Ozdobą 25. serii Derby Dolnego Śląska

Na dwie kolejki przed końcem nie należy spodziewać się sensacji na szczycie tabeli. Zapewne zostanie zachowane status quo i Orlen Wisła Płock przystąpi do play-offów przed Industrią Kielce . Blisko trzeciego miejsca jest Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wielkopolski , która potrzebuje do tego punktu lub porażki KGHM Chrobrego Głogów . Ten za tydzień zagra u siebie z Kielcami, więc jest to bardzo realny scenariusz. W poniedziałek, na zakończenie nadchodzącej serii Ostrovia zmierzy się na wyjeździe z rozpędzonym Górnikiem Zabrze . Drużyna Arkadiusza Miszki wygrała sześć spotkań z rzędu i realnie może włączyć się w walkę o piątą lokatę. Istnieje duża szansa, że te zespoły spotkają się już na etapie ćwierćfinału. Każdy z nich chce walczyć o brązowy medal.

ORLEN Superliga. W 25. serii m.in. starcie dolnośląskich ekip

- Walczymy tak naprawdę do ostatniej minuty. Liczę, że finalnie wejdziemy do ósemki. To nasz cel. Każdy zawodnik stara się maksymalnie pomóc drużynie i robi co w jego siłach, aby ten wynik był na naszą korzyść. Wiemy, że Kwidzyn postawi nam trudne warunki, ale jesteśmy dobrze przygotowani - mówi Tobiasz Górski, skrzydłowy drużyny z Puław.