Sceny po "Świętej Wojnie"

Dujszebajew zwyzywany?

"Szanowni, ponieważ trener Wisły odniósł się do wydarzenia po meczu na parkiecie oskarżając naszego trenera o oplucie go, to tutaj macie cytat Tałanta Dujszebajewa z jego zgodą na publikację: Na parkiecie po meczu jak się to działo. Trener Sabate po meczu wykrzykiwał rasistowskie hasła w których nazywał mnie j***nym Chińczykiem" - przekazało biuro prasowe Industrii Kielce.