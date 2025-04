Jeden z największych turniejów dziecięcej piłki ręcznej przy Superpucharze Polski – Łódź ‘25

Przez trzy dni sportowych emocji młodzi sportowcy z roczników 2010-2014 będą rywalizować w pięciu halach w Łodzi z podziałem na zespoły dziewcząt i chłopców. W turnieju wezmą udział 62 drużyny, które rozegrają aż 167 spotkań. To wydarzenie o wyjątkowej skali, jeden z największych turniejów dla najmłodszych w Polsce, które zgromadzi adeptów piłki ręcznej z różnych zakątków kraju i zagranicy, stwarzając im możliwość rywalizacji w wyjątkowych warunkach. Reklama

To wyjątkowe wydarzenie, które połączy młodych adeptów piłki ręcznej z różnych zakątków Polski i świata. Bardzo się cieszę, że będziemy mogli umożliwić dzieciom rywalizację w sportowej atmosferze, rozwijając tym samym ich pasję do piłki ręcznej. Jestem przekonany, że sam turniej przygotuje młodych graczy do przyszłych sportowych wyzwań, a możliwość obejrzenia najlepszych polskich drużyn w akcji podczas Superpucharu Polski będzie doskonałą okazją, aby jeszcze mocniej zaszczepić w młodych ludziach miłość do pięknego sportu, jakim jest piłka ręczna. Dziękuję wszystkim zaangażowanym stronom, które wspierają nas w realizacji tego przedsięwzięcia. Mam nadzieję, że Superpuchar Anilana Cup będzie inspirować kolejne pokolenia piłkarzy ręcznych - mówi Sławomir Szmal, Prezes Związku Piłki Ręcznej w Polsce.

To kolejne odbywające się w Łodzi w ciągu ostatnich miesięcy wydarzenie popularyzujące piłkę ręczną. W tym roku główną imprezę, czyli Superpuchar Polski z udziałem najlepszych polskich zespołów poprzedzi rywalizacja młodych szczypiornistek i szczypiornistów, która będzie wielkim świętem dziecięcego handballu w naszym mieście. Liczę, że turniejowe zmagania zachęcą młodych łodzian nie tylko do aktywności fizycznej, ale także do uprawiania tej niezwykle dynamicznej i widowiskowej dyscypliny sportu - dodaje Adam Wieczorek, Wiceprezydent Miasta Łodzi. Reklama

Wielkie emocje i sportowe święto

Uczestnicy turnieju będą mieli okazję poczuć atmosferę wielkiego sportowego święta. Najmłodsi nie tylko będą rywalizować na boiskach, skorzystają z szeregu atrakcji przygotowanych przez organizatorów, a także zobaczą grę najlepszych drużyn w Polsce w rywalizacji o Superpuchar Polski w piłce ręcznej.

Jestem dumna, że ważną częścią wielkiego święta piłki ręcznej w Łodzi będą zmagania młodych zawodników w prestiżowym międzynarodowym turnieju. Dla nich to okazja do zaprezentowania swoich umiejętności na tle drużyn z różnych zakątków Europy. UKS Anilana Łódź to jeden czołowych ośrodków w kraju w szkoleniu młodzieży. W tym roku przypada piąta rocznica od zdobycia mistrzostwa Polski juniorów przez ten łódzki klub. Do sukcesu poprowadził ich Piotr Jędraszczyk, obecnie ważne ogniwo seniorskiej reprezentacji biało-czerwonych. Jestem przekonania, że zmagania przyczynią się również do popularyzacji tego pięknego sportu w naszym województwie. Mam nadzieję, że dzięki takim przedsięwzięciom, coraz więcej młodych ludzi będzie tworzyć sportowe Łódzkie - mówi Joanna Skrzydlewska, Marszałek Województwa Łódzkiego. Reklama

Superpuchar Anilana Cup '25 ma na celu popularyzację piłki ręcznej wśród dzieci i młodzieży oraz promocję Superpucharu Polski - Łódź ‘25. Wydarzenie organizowane jest przez Uczniowski Klub Sportowy Anilana Łódź, Superligę sp. z o.o. oraz Związek Piłki Ręcznej w Polsce we współpracy z Urzędem Miasta Łodzi, Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego oraz Łódzkim Związkiem Piłki Ręcznej.

Druga edycja Superpucharu Polski już 30 sierpnia 2025 roku w Atlas Arenie

W walce o Superpuchar zmierzą się czołowe zespoły polskiej piłki ręcznej. Mistrz Polski wraz ze zdobywcą ORLEN Pucharu Polski - zarówno w wydaniu kobiecym, jak i męskim. Drużyny, które będą walczyć o wyjątkowe trofeum, poznamy w kwietniu (finał ORLEN Pucharu Polski Mężczyzn), maju (finał ORLEN Pucharu Polski Kobiet i rozgrywek ligowych ORLEN Superligi Kobiet) oraz czerwcu 2025 roku (finał rozgrywek ligowych ORLEN Superligi Mężczyzn). Mecze o Superpuchar Polski będą inaugurować sezon rozgrywkowy w ORLEN Superlidze Kobiet i Mężczyzn. To więc świetna okazja, aby po raz pierwszy w sezonie zobaczyć na żywo najlepsze polskie zespoły piłki ręcznej, rozpoczynające rozgrywki sezonu 2025/2026. Reklama

Sprzedaż biletów

Sprzedaż biletów na Superpuchar Polski w piłce ręcznej odbywa się na platformie Eventim.pl: TUTAJ. W ramach biletu, kibice mają zapewniony wstęp na dwa spotkania - zarówno mecz zespołów kobiecych, jak i męskich oraz cały dzień wydarzeń towarzyszących.

