Inter dwoi się i troi, by wreszcie wskoczyć na pozycję lidera ligi włoskiej. Ostatni raz taka sytuacja miała miejsce po czterech kolejkach. Od tamtego czasu drużyna Piotra Zielińskiego wciąż ogląda plecy rywali, a w tym momencie konkretnie SSC Napoli. Drużyna z Mediolanu pokonała w niedzielę 12 stycznia Venezię 1:0 i zmniejszyła swoją stratę do ekipy prowadzonej przez Antonio Conte do jednego punktu, tyle że rywale mają o jedno spotkanie rozegrane mniej. Przez cały mecz na boisku w Wenecji można było oglądać Zielińskiego, ale jego występ był dosyć przeciętny, ani szczególnie zły, ani też dobre, co potwierdzają oceny włoskich mediów.

