Przełomowy mecz Zielińskiego, dwa miesiące czekania i koniec. Inter tuż za liderem Serie A

Piotr Zieliński ponad dwa miesiące czekał na powrót do wyjściowego składu Interu Mediolan na ligowe spotkanie. Reprezentant Polski wybiegł w podstawowej jedenastce w niedzielę w Wenecji i przyczynił się do triumfu swojej ekipy. Choć nie bez problemów, "Nerazzurri" wygrali 1:0 na wyjeździe z Venezią i zbliżyli się na odległość jednego punktu do liderującego Napoli. Tylko punkt do Interu traci natomiast Atalanta - walka o mistrzostwo trwa w najlepsze.