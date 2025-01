Styczeń w Polsce upływa nie tylko pod znakiem obfitych opadów śniegu. To przede wszystkim również czas wspierania Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, której finał zaplanowano na 26 stycznia. Wiele gwiazd, celebrytów, sportowców, czy polityków decyduje się przekazywać na aukcje charytatywne wyjątkowe dary. Inni oferują także możliwość spotkania, czy wspólną kolację.

Wspaniały gest Piotra Zielińskiego. Wsparł WOŚP w wyjątkowy sposób

Reprezentant Polski postanowił na licytację przekazać koszulkę Interu Mediolan . Mógł przy tym liczyć na wsparcie kolegów z drużyny. Wspomniany trykot posiada podpisy wielu gwiazd "Nerazzurrich" , co nadaje mu unikalną wręcz wartość.

Złożyć autografy zgodzili się m.in. Lautaro Martinez, Henrich Mchitarjan, Yann Sommer, Denzel Dumfries, Stefan de Vrij, Marcus Thuram, Hakan Calhanoglu, Nicolo Barella czy Federico Dimarco. Dość powiedzieć, że ledwo zmieściły się one na koszulce.

Aby wylicytować wyjątkową koszulkę, trzeba będzie jednak głęboko sięgnąć do kieszeni. Jej cena na aukcji osiągnęła wartość 4900 zł, a będzie na pewno jeszcze więcej. To stan na niedzielę 12 stycznia. Licytacja potrwa do 27 stycznia.