Nicola Zalewski długo zwlekał z wyborem nowego klubu i wygląda na to, że była to dobra decyzja. Już tylko oficjalny komunikat dzieli bowiem reprezentanta Polski od zostania nowym zawodnikiem mistrzów Włoch.

Przepychanki Zalewskiego i AS Roma zmierzają ku końcowi

Dziś niewielu kibiców AS Roma chce to pamiętać, ale niemal wszyscy fani z ulgą przyjęli zwolnienie Jose Mourinho. Gdy w połowie stycznia 2024 roku Portugalczyka zastąpił Daniele De Rossi, szybko dotarł do większości zawodników. Z Półwyspu Apenińskiego napływały wieści z szatni, gdzie lwia część graczy chwaliła zmianę. W nielicznym gronie niezadowolonych mógł znajdować się wówczas Nicola Zalewski. Reprezentant Polski za rządów "The Special One" grał niemal w każdym spotkaniu, z kolei jego następca dawał mu znacznie mniej szans.