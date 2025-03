Nagły urlop Szymona Marciniaka, zapadła kolejna decyzja. Już oficjalnie

- Trochę zmęczyła mnie sytuacja spowodowana wydarzeniami z meczu Legia - Jagiellonia. Uznałem, że to dobry moment, żeby trochę odpocząć - oświadczył po głośnym spotkaniu Legii Warszawa z Jagiellonią Białystok w rozmowie z Rafałem Rostkowskim.

Burza po hicie w Pucharze Polski. Oberwało się Marciniakowi

Na Marciniaka spadła fala krytyki, bo w hicie doszło do wielu kontrowersyjnych sytuacji. Nie brakowało głosów, że zespół sędziowski, choć nie pod jego wodzą, zaś Piotra Lasyka przysłużył się niejako "Wojskowym". Marciniak odpowiedzialnym był wówczas za obsługę VAR. A ten w kilku sytuacjach podjął wyjątkowo dziwne decyzje .

Zgodnie z zapowiedzią 44-latek nie znalazł się w obsłudze sędziowskiej na żaden mecz 23. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Odpoczynek należał mu się jednak bez względu na to, co wydarzyło się w stolicy. W tym sezonie pracował przy największej liczbie spotkań w krajowej elicie. Jak przypomniał Rostkowski, sędzia z Płocka wyznaczany był do meczów Ekstraklasy 17-krotnie.