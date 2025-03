Nadchodzi wielki dzień dla polskiej piłki. Niewiele osób o tym wie

AS Roma, West Ham United i Olympiakos Pireus - to dotychczasowi zwycięzcy Ligi Konferencji. Dwie drużyny z europejskich lig TOP 5 oraz Grecy, którzy w drodze po triumf bili m.in. Włochów i Anglików. O wygranie LK walczyła też Aston Villa, Ajax Amsterdam, czy Feyenoord Rotterdam, czyli kluby, które wyprzedzają polskie o kilka długości. Mimo to daje się u nas wyczuć, że na obecne osiągnięcie Legii czy Jagiellonii patrzymy przez palce. Reklama

Dzisiejsze potyczki nawet w małym stopniu nie budzą takich emocji jak np. batalia Wisły Kraków w Pucharze UEFA w sezonie 2002/2003, gdy rywalizowała z Parmą, Schalke i Lazio. Wówczas rywale byli z wyższej półki niż Cercle i Molde, ale jednak etap rozgrywek ten sam. Zdecydowanie większe emocje wzbudzała też walka Lecha Poznań dwa lata temu w 1/16 Ligi Europy przed czterema i sześcioma laty, o meczach Legii o Ligę Mistrzów nie wspominając.

Pierwszy taki przypadek od 13 lat

Nie chodzi jednak o spieranie się, kto zaszedł dalej, który puchar był bardziej prestiżowy, czy kto miał trudniejszych rywali. Ważniejsze w tym wszystkim jest docenienie, że w końcu mamy w Europie aż dwie drużyny, które po drodze nie zaznały żenujących porażek z egzotycznymi rywalami, co w przeszłości zdarzało się seryjnie. Nawet jeśli uznamy, że ktoś specjalnie przygotował Ligę Konferencji, by dać się w niej wykazać drużynom z krajów tak przeciętnych piłkarsko jak Polska, to należy docenić to, że potrafimy ten fakt wykorzystać. Przecież w tych rozgrywkach Lech został kiedyś wyeliminowany przez Słowaków, a Śląsk Wrocław zbierał lanie od Izraelczyków i cudem eliminował Łotyszy. W tym sezonie jest jednak inaczej - Legia i Jagiellonia grają równo, na miarę swoich możliwości i dzięki temu wiosną w europejskich pucharach pierwszy raz od 13 lat mamy dwa kluby. Reklama

Co więcej, w XXI w. tylko jeden polski klub grał w ćwierćfinale europejskich pucharów - w sezonie 2022/2023 Lecha na tym etapie wyeliminowała Fiorentina. Tymczasem teraz nadarza się szansa, by do tego etapu awansowały aż dwa polskie kluby. Oba faworytami nie są, ale to właśnie w takich spotkaniach i na takim etapie rozgrywek sprawia się, że kciuku za ekipami z Ekstraklasy trzyma zdecydowana większość polskich kibiców.

Liga Konferencji. Gdzie i kiedy oglądać mecze Polaków?

Spotkanie Molde - Legia Warszawa rozpocznie się dziś o godz. 18:45 (transmisja w Polsat Sport 1 i Polsat Sport Premium 1), a mecz Jagiellonia Białystok - Cercle Brugge o godz. 21 (transmisja Polsat Sport 1 i Polsat Sport Premium 2).

