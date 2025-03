Kuriozalna kontuzja gwiazdy. Bayern ma spory problem, ukazał się komunikat

Wczorajsze mecze w Lidze Mistrzów zdecydowanie należały do bramkarzy . Popisowe spotkanie ma za sobą choćby Alisson Becker, który nie wpuścił żadnego gola pomimo aż dziesięciu celnych strzałów piłkarzy Paris Saint-Germain . Z kapitalnej strony zaprezentował się również Wojciech Szczęsny . Polak stał się jednym z bohaterów FC Barcelona . Jego siedem kluczowych obron doceniono nawet poza Europą. Warszawianin doczekał się osobnego wpisu na oficjalnym koncie amerykańskiego "ESPN". Ponadto tuż po ostatnim gwizdku statuetkę MVP przekazał mu Pedri.

Manuel Neuer kontuzjowany. Na jak długo? Tego nie wie nikt

"Czasami się to zdarza" - bronił swojego podopiecznego na konferencji prasowej szkoleniowiec liderów Bundesligi. Fani legendarnego klubu czekali natomiast na komunikat dotyczący gwiazdora. Pojawił się on w czwartkowy poranek. I nie jest on pozytywny. "Manuel Neuer doznał zerwania włókien mięśniowych w prawej łydce w wygranym 3-0 meczu z Bayerem 04 Leverkusen w Lidze Mistrzów w środę wieczorem. Diagnozę potwierdziła jednostka medyczna FC Bayern. Bramkarz będzie więc poza grą na czas nieokreślony" - napisano.