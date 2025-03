Gwiazdy otrzymały niewygodne pytanie. Biznesmen musiał się z tego wytłumaczyć

Żużel. Czy prezes PSŻ-u Poznań ma węża w kieszeni? Ryan Douglas i Bartosz Smektała odpowiadają

Pierwszy wywołany do tablicy został Ryan Douglas . Australijczyk to największe objawienie poprzedniego sezonu. - Zeszły sezon był dla mnie udany. W momencie, gdy rozmawiałem z prezesem i menedżerem Jackiem Kannenbergiem, to rozmowy przebiegły sprawnie i szybko wypracowałem porozumienie z klubem na następny rok. Nie miałem powodów, żeby szukać czegoś innego. Dobrze czułem się w Poznaniu i nic złego mnie tutaj nie spotkało - powiedział lider PSŻ-u. Odpowiedzieć na zadane pytanie musiał także Bartosz Smektała. - W moim przypadku było tak, że zanim podpisałem kontrakt, to zasięgnąłem języka u innych zawodników . Pytałem ich, jak wygląda sprawa w Poznaniu. Wszyscy bardzo pozytywnie się wypowiadali, więc łatwiej było mi podjąć decyzję i tyle. Z prezesem mamy bardzo dobry kontakt. To bardzo pozytywny i wspierający człowiek - skomentował zawodnik, dla którego sezon 2025 będzie pierwszym spędzonym poza PGE Ekstraligą.

Żużel. Transfery. Jakub Kozaczyk powiedział to wprost

Smektała uniknął odpowiedzi na pytanie, czy rozmowy z prezesem są trudne. Przypomnijmy więc to, co w niedawnej rozmowie mówił nam sam Jakub Kozaczyk. Otóż kontrakt byłego mistrza świata juniorów został uzgodniony na... wakacjach w Kołobrzegu przy rybce. Przebywający tam na urlopie Kozaczyk otrzymał telefon od Smektały z informacją, że chciałby jeździć w Poznaniu. Biznesmen rzucił do niego żartobliwie, że PSŻ nie ma takich pieniędzy i że jeśli chce, to może przyjechać nad morze porozmawiać o kontrakcie. Ku wielkiemu zdziwieniu Kozaczyka, Smektała przyjechał do Kołobrzegu i - po wspólnie spędzonym czasie - panowie podali sobie ręce. WIĘCEJ TUTAJ.



O oszczędnościach Kozaczyk wspominał też już w przeszłości. Przed sezonem 2023, gdy z trenerem Tomaszem Bajerskim budował drużynę do roli beniaminka na drugim szczeblu rozgrywkowym, to bardzo dużo pieniędzy miał oczekiwać Michael Jepsen Jensen. Prezes zdradził, że chodziło o 450 tysięcy złotych za podpis. Duńczykowi wówczas podziękowano. Do rozmów z nim PSŻ wrócił za rok i podpisano umowę, na której znalazła się zdecydowanie niższa kwota.