To już przesądzone. Lukas Podolski wyraził zgodę. Do gry wchodzi światowy gigant

Lukas Podolski spełnił obietnicę i na finiszu bogatej kariery założył koszulkę Górnika Zabrze . W jego barwach gra nieprzerwanie do lata 2021 roku. Obecna umowa zawodnika wygasa 30 czerwca tego roku.

Jeśli wierzyć Podolskiego, to jego ostatni sezon profesjonalnej przygody z futbolem. W tym roku skończy 40 lat. Uznał, że to dobry moment, by zawiesić buty na kołku.