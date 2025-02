Lech Poznań pokonał Widzewa Łódź 4:1 (2:0). Dubletami popisali się Afonso Sousa oraz niezawodny Mikael Ishak. Jedyną bramkę dla gości zdobył Samuel Kozlovsky. Dla lidera tabeli to bardzo dobre rozpoczęcie rundy wiosennej. Naszą relację pomeczową można przeczytać pod tym linkiem . Na boisku wydarzyła się jednak jeszcze jedna ważna rzecz. W przerwie na murawę wyszedł Piotr Rutkowski i Patrik Walemart trzymający koszulkę z numerem "2029".

1,8 miliona euro na Walemarka. Lech Poznań wykupił Szweda

Jak informował Dawid Dobrasz z portalu Meczyki.pl, wykupienie ma kosztować Lecha 1,8 miliona euro. Oznaczałoby to wyrównanie rekordu Ekstraklasy. W 2023 r. także poznaniacy właśnie tyle wydali na Aliego Gholizadeha, który pozostaje w zespole do teraz. Niektórzy - jak chociażby Sebastian Staszewski - uważają jednak, że Irańczyk kosztował wtedy 1,7 mln, co oznaczałoby, że Walemark zostanie numerem jeden w tym zestawieniu.