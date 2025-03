Marina grzmi po tym, co zrobili Szczęsnemu. "Co jeszcze musiałby zrobić?"

Wojciech Szczęsny w sierpniu ubiegłego roku ogłosił definitywne zakończenie piłkarskiej kariery. W swoim postanowieniu polski golkiper nie trwał jednak długo - po zaledwie kilku tygodniach stało się jasne, że były reprezentant wróci na murawę. I to w barwach nie byle jakiego zespołu, bo FC Barcelona. Kontrakt z katalońskim klubem podpisał w październiku, jednak na oficjalny debiut "Szczena" musiał trochę poczekać. Z początku pełnił on bowiem rolę bramkarza rezerwowego, a do pierwszego składu awansował dopiero na początku stycznia.

