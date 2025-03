Danielle Collins nie przestaje szokować. Ataki na Świątek, a teraz bulwersujące nagranie

Półtora miesiąca minęło już od ostatniego spotkania z udziałem Danielle Collins. Od czasu porażki z Madison Keys w Australian Open Amerykanka nie wzięła udziału w żadnym turnieju i chyba uznała, że zaczyna się wokół jej osoby robić zbyt cicho. Dowodem na to jest najnowsze nagranie z jej udziałem, jakie wywołało spore poruszenie w mediach społecznościowych.

- Jedną z najlepszych rzeczy w byciu profesjonalnym sportowcem jest to, że ludzie, którzy mnie nie lubią i ludzie, którzy mnie nienawidzą, tak naprawdę płacą moje rachunki. Każda osoba, która kupiła bilet, żeby tu przyjść i mnie zaczepiać lub robić to, co oni, niech wie, że wszystko idzie na fundusz Danielle Collins - wypaliła podczas konferencji prasowej przed rywalizacją w 1/16 finału Australian Open.