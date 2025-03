Szach-mat polskiego klubu. Prawdziwy hit, tego nikt się nie spodziewał

Marko Lewiszyn może dostać polski paszport

Do wspomnianego wcześniej Gustsa miał dołączyć Krystian Pieszczek. Wiele wskazuje na to, że Unia ostatecznie wycofa się z tego pomysłu. Chodzi bowiem o to, że jest szansa na przyspieszenie procedury przyznania polskiego obywatelstwa dla Marko Lewiszyna. To właśnie Ukrainiec mógł być najbardziej pokrzywdzony ewentualnym transferem krajowego zawodnika. - Z punktu widzenia sportowego to byłby dobry ruch klubu - mówi nam Zbigniew Rozkrut, wieloletni działacz Unii Tarnów.